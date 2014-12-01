Последние 36 часов в Донецком аэропорту были очень горячими: погибли двое "киборгов"

Последние 36 часов в Донецком аэропорту были очень "горячими", погибли двое украинских военных, по предварительным данным ранены около 18 человек.

Об этом сообщил помощник министра обороны Юрий Бирюков, который больше известен как "Феникс", на своей странице в Facebook.

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"Оперативная по Донецкому аэропорту, 23:25 воскресенья - 100500 звонков, совещания, решения. На связи все ответственные в Песках и Тоненьком, со стороны Киева на связи Президент, Министр и НГШ", - сообщает он.

Бирюков отметил, что ситуация в ночь с воскресения на понедельник была тяжелой, но контролируемой.