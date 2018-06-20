Украинские чиновники задекларировали недвижимость в 43 странах, среди лидеров - Дубневич (инфографика)

Как рассказали журналисты, в 2017 году украинские чиновники задекларировали 915 объектов недвижимости в 43 странах.

От Нью-Йорка до Пекина, от Стокгольма до Сиднея - оказывается, отечественные чиновники обзавелись недвижимостью не только в Украине, а чуть ли не по всему земному шару.

На территории каких стран они больше всего любят покупать себе квартиры и дома, рассказывают аналитики проекта "Декларации" на сайте Bihus.info.

Отмечается, что в 2017 году украинские чиновники задекларировали 915 объектов недвижимости в 43 странах. Их общая площадь превышает 2 млн кв. м, или равна 212 га - это примерно в 1,5 раза больше площади всей земли под резиденцией "Межигорье" Виктора Януковича.

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Чаще всего декларанты вкладывают средства в покупку квартир и апартаментов - их журналисты насчитали 550 штук, то есть 60% от всей недвижимости. Рекордсменом в этой категории стал нардеп Вадим Новинский, который задекларировал 5 квартир в России общей площадью 996,3 кв. м.

Вторым по популярности видом недвижимости оказались жилые и садовые дома - 154 штуки. Бесспорным лидером среди "иностранных дачников" является депутат Юлия Левочкина, на оффшорные компании которой записаны два дома на Лазурном побережье Франции площадью 1056 и 337 кв. м.

С незначительным отставанием от домов лидируют земельные участки - их 141 единица. Наибольшей латифундисткой оказалась жена председателя Луганской облгосадминистрации Юрия Гарбуза Ольга, которая до 2017 года была гражданкой Российской Федерации и имеет на территории нашей восточной соседки почти 62,5 га земли.

И реже всего чиновники вкладываются в зарубежную нежилую недвижимость (49 объектов) и гаражи с паркоместами (21 штука). Лидируют в этих категориях снова народные депутаты Вадим Новинский с 79-метровым гаражом в России и Ярослав Дубневич из 459-метровым торгово-офисным зданием в Латвии.

В первую четверку самых популярных государств по количеству недвижимости предсказуемо вошли такие страны-соседки как Россия (411 объектов), Беларусь (71 объект), Польша (63 объекта) и Молдова (58 объектов). Закрывают ТОП-5 США, где госслужащие задекларировали 54 объекта недвижимого имущества. Далее идут такие курортные страны как Болгария и Грузия, одна из самых развитых государств Евросоюза Германия, солнечная Испания и Чехия, которая славится своими достаточно демократичными ценами на недвижимость.

Ранее журналисты узнали, что племянница министра юстиции Украины Павла Петренко Божена Кличук после его назначения стала владелицей двух квартир в элитных жилых комплексах на Печерске и автомобиля Lexus NX200.