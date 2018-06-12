Племянница "бесквартирного" министра Петренко приобрела недвижимости на миллионы гривень - расследование (видео)

У племянницы “бесквартирного” министра Петренко появилось дорогостоящее имущество без соответствующих доходов, говорится в расследовании журналистов.

Племянница министра юстиции Украины Павла Петренко Божена Кличук после его назначения стала владелицей двух квартир в элитных жилых комплексах на Печерске и автомобиля Lexus NX200.

Об этом говорится в сюжете Максима Опанасенко для телепрограммы “Наші гроші з Денисом Бігусом”.

"В 2015-2016 гг. племянница министра юстиции приобрела активы, нынешняя рыночная стоимость которых - примерно 7 миллионов гривень. Собственных доходов на подобные приобретения у Кличук не было. На то время девушка была студенткой и работала младшим экономистом и помощником бухгалтера", - рассказали журналисты.

Отмечается, что обе квартиры девушка приобрела в 2015 году. Это двухкомнатные апартаменты - 85 квадратных метров в киевском ЖК “Панорама” на Евгения Коновальца, 44А. Аналогичные сейчас стоят около 3,5 миллионов гривен. А также двухкомнатная квартира в 65 квадратов в доме по улице Евгения Коновальца, 36 В. Их ориентировочная стоимость сейчас - 2.5 миллиона гривень.

"При этом ни в одной из двух записанных на нее квартир девушка не живет. А проживает в третий, маминой, - на бульваре Шевченко", - говорится в расследовании.

Также журналистам удалось выяснить, что менее чем за год после двух дорогих покупок, в сентябре 2016-го, студентка стала обладательницей нового престижного автомобиля Lexus NX200. В автосалоне такой стоит больше миллиона гривень.

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Кроме того, "Наші гроші" рассказали о Матери Кличук - Оксане Петренко. Она ранее входила в состав бизнес-структур своего брата - нынешнего министра юстиции Павла Петренко. Однако сейчас она работает преподавателем в Черновицком национальном университете Федьковича. Отец - врач.

"Официальные совокупные доходы родителей за последние два с половиной года не позволили бы купить даже автомобиль Lexus. По словам самой Божены Кличук, ей помогала вся семья", - добавили журналисты.

"Мать Божены - сестра министра юстиции Оксана Петренко - озвучила сразу несколько версий происхождения имущества дочери: подарок бабушки, наследство от дедушки, который умер 10 лет назад, и помощь от дяди-предпринимателя по отцовской линии - Романа Кличука", - отмечается в расследовании.

Сам Роман Кличук в комментарии программе “Наші гроші з Денисом Бігусом” сообщил, что помогает племяннице финансово с учебой и путешествиями, но не суммами, которых хватило бы на недвижимость и авто.

Министр юстиции Павел Петренко также опроверг свое участие в приобретениях племянницы. При этом он подтвердил, что в мае у него был совместный отдых с ней в Турции, за который он платил.