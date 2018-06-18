Украинскому омбудсмену отказали во встрече с Сущенко (видео)

Уполномоченного украинского парламента по правам человека не допустили ни к одному из политзаключенных-украинцев: ни к Сенцову, ни к Карпюку, ни к Сущенко.

Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой отказали в свидании с украинцем Романом Сущенко, несмотря на наличие необходимых разрешений.

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Об этом Денисова сообщила в Facebook. По ее словам, несмотря на то, что они с украинским послом в РФ получили судебное разрешение на встречу с Сущенко, руководство СИЗО "Лефортово" не пускает ее к украинцу.

Сегодня на 9 утра мы приехали в это заведение "Лефортово", подали первыми все документы для рассмотрения администрацией чтобы предоставили нам такую ​​возможность. Сейчас, в эту минуту происходит следующее: к нам вышел заместитель руководителя этого учреждения и сообщил, что все наши документы отправлены в Федеральную службу исполнения наказаний РФ для принятия решения ", - сказала омбудсмен.

Денисова подчеркнула, что ей неизвестно, к чему будет "цепляться" администрация, чтобы отказать ей во встрече с политзаключенным.

Мы будем ждать здесь до 17.30, когда заканчивается для нас возможность попасть к Роману Сущенко. Это разрешение выписано на 18 июня. И поэтому мы будем ждать, чтобы нас пропустили", - заявила Денисова.

Данную информацию в Facebook подтвердила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

«Только что получила информацию, что Людмиле не дали свидания в Лефортово, где содержатся Р. Сущенко и другие украинцы. Ее запрос на посещение и соответствующие документы отправили на рассмотрение в Федеральное управление исполнения наказаний, хотя этот вопрос должен рассмотреть и решить начальник тюрьмы.

Более того, у Л. Денисовой было решение суда на свидания с Сущенко, она с 9 утра была в Лефортово. И в 15 часов ей отказали в доступе, а документы переслали опять в суд и в Федеральное управление исполнения наказаний», – указала она.

По словам Геращенко, несмотря на договоренности на высшем уровне, Денисову, которая находится в РФ уже 5 дней, не допустили ни к одному из политзаключенных-украинцев: ни к Сенцову, ни к Карпюку, ни к Сущенко.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Романа Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.

27 марта этого года московский суд начал рассматривать дело Сущенко по сути. Обвинение просило суд приговорить журналиста к 14 годам лишения свободы. 4 июня Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.