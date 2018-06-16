Сытник призвал послов стран ЕС и гражданское общество не ослаблять внимание к созданию Антикоррупционного суда

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник убежден, что органы власти и политики могут вмешиваться в процесс отбора судей Высшего антикоррупционного суда.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник призвал послов стран-членов Европейского Союза и представителей гражданского общество не ослаблять внимание к процессу создания Высшего антикоррупционного суда (ВАС), чтобы в итоге этот суд стал независимым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор антикоррупционного ведомства сказал во время встречи со студентами в «Парке коррупции» в Киеве.

По словам Сытника, после принятия закона об Антикоррупционном суде определенные политические силы стали «кричать», что это «победа», однако текста документа на тот момент «еще никто не видел».

«Кричат прежде всего те, кто до последнего сопротивлялись этому процессу. И, конечно, имея опыт общения с нашей властью за три года, я был уверен, что будет нюанс. И этот нюанс появился, когда был обнародован окончательный текст закона», - сказал директор НАБУ.

По его убеждению, норма в законе о том, что апелляционные жалобы на решения судов первой инстанции, вынесенные до создания Высшего антикоррупционного суда, будут обжаловаться не в Апелляционной палате ВАС, а в апелляционных судах общей юрисдикции - это шаг назад, который может помешать борьбе с коррупцией.

«Поэтому, я вынужден всегда первым принимать на себя удар, и я сказал, что это не победа, это фактически простили всех, относительно кого мы уже вели расследование», - заявил директор НАБУ.

При этом он отметил, что пока по этому поводу официальной реакции международных партнеров Украины пока нет, потому что они ожидают официального перевода закона.

Сытник уверен, что если представители гражданского общества будут активно поднимать этот вопрос, то тогда «эта норма будет изменена».

В то же время директор бюро считает, что Антикоррупционный суд можно создать за полгода при наличии политической воли чиновников и политиков.

«Вопрос в том, что я не смогу спрогнозировать наличие политической воли. За три года ее не прибавилось в Украине, к сожалению», - подчеркнул Сытник.

Он призвал «не поддаваться эйфории» в связи с принятием парламентом закона об Антикоррупционном суде.

«Это такой первый небольшой шаг - этот закон. А как он будет имплементироваться, как там будут отбираться судьи и как они будут работать - это совершенно другие вопросы», - отметил Сытник.

Также он сообщил, что 15 июня провел встречу с 28 послами стран-членов Европейского Союза, которые аккредитованы и работают при институтах ЕС.

«Они достаточно глубоко владеют темой, и я их призвал не ослаблять внимание (к созданию ВАС - УНИАН)», - сказал директор НАБУ.

По его убеждению, без пристального внимания к процессу создания Антикоррупционного суда, существуют риски, что с этим будут тянуть.

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«Без внимания, без присмотра со стороны общества и международных партнеров, риски, конечно, будут большими», - отметил Сытник.

Он считает, что другие органы будут пытаться влиять на процесс отбора судей и формирования самого суда.

«Что касается попыток влияния: у меня нет сомнений - они будут, не со стороны НАБУ, а из других органов», - добавил он.

Кроме того, директор НАБУ подчеркнул, что необходимо минимизировать давление на судей, которые будут работать в антикоррупционном суде после его формирования.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАС). Законом установлено, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

11 июня закон подписал президент Петр Порошенко, 13 июня текст закона был опубликован в газете «Голос Украины».

После публикации стало известно, что, согласно закону, апелляционные жалобы на решения судов первой инстанции по делам, переданным НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой до момента создания Высшего антикоррупционного суда, будут обжаловаться не в Апелляционной палате ВАС, а в апелляционных судах общей юрисдикции.

Как заявил 14 июня директор НАБУ Артем Сытник, сначала проектом закона было предусмотрено, что решения судов первой инстанции, даже принятые до создания Высшего антикоррупционного суда, будут обжаловаться в Апелляционной палате ВАС, но эту норму изменили перед голосованием.