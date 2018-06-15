В Кремле заявили, что Сенцов «не удерживаемое лицо» и отказались отвечать, почему к нему не пускают омбудсмена

Пресс-секретарь Путина настаивает, что Сенцов осужденный "по достаточно тяжкой статье".

В Кремле заявили, что незаконно осужденный в России Олег Сенцов не является «удерживаемым лицом» и отказались отвечать, почему к нему не пускают Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я не смогу вам ответить на этот вопрос (почему Денисову не пускают к Сенцову – УНИАН). Эту тему ведет моя коллега Москалькова, она находится в контакте с украинскими визави на этот счет. Мы надеемся получить подробную информацию и позже я смогу вас проинформировать», - сказал он.

«Что касается Сенцова, в любом случае – его, конечно, нельзя считать удерживаемым лицом, потому что он осужденный, причем по достаточно тяжкой статье», - добавил Песков.

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В свою очередь уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Денисова якобы находится на территории РФ незаконно, передает "ТАСС".

Как сообщал УНИАН, 15 июня Денисова заявила, ей отказывают во встрече с незаконно заключенным украинским режиссером Сенцовым в колонии города Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе.

По ее словам, она встретилась с начальником колонии и начальником управления исполнения наказаний Ямало-Ненецкого автономного округа, который сообщил, что украинский омбудсмен не может ни при каких обстоятельствах получить встречу с Сенцовым. Кроме того, ей отказали в пердоставлении информации о состоянии здоровья и попросили покинуть территорию колонии.

***Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцова удерживают в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая он начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных.

По итогам последней встречи глав МИД стран "нормандской четверки" 12 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что омбудсмены Украины и РФ разрабатывают «дорожную карту» по освобождению удерживаемых лиц.

Накануне, 14 июня, Денисова выступила против предложения представителей Российской Федерации 22 июня посетить в колонии Сенцова, который уже месяц голодает, и требует немедленного допуска к нему.