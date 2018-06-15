Денисова заявляет, что ей отказывают во встрече с Сенцовым в колонии

Уполномоченный Верховной Рады Украины отметила, что ей не сообщили о причине отказа.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявляет, что ей отказывают во встрече с незаконно заключенным украинским режиссером Олегом Сенцовым в колонии города Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе.

Об этом она сообщила в размещенном видео в социальной сети Facebook.

"Я встретилась с начальником колонии и начальником управления исполнения наказаний Ямало-Ненецкого автономного округа. Именно он сообщил мне, что я не могу ни при каких обстоятельствах (пойти) на встречу с Олегом Сенцовым", - отметила она.

"Он ничего мне не сообщил, почему отказывает. Когда я спросила, каково состояние Олега Сенцова сейчас, он сказал, что не будет рассказывать, предоставлять какую-либо информацию и поэтому попросил нас покинуть территорию колонии. Сейчас мы находимся у ворот колонии. Я позвонила уполномоченному по правам человека Российской Федерации и жду от нее ответа", - отметила Денисова.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцова удерживают в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая он начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных.

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По итогам последней встречи глав МИД стран "нормандской четверки" 12 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что омбудсмены Украины и РФ разрабатывают «дорожную карту» по освобождению удерживаемых лиц.

Накануне, 14 июня, Денисова выступила против предложения представителей Российской Федерации 22 июня посетить в колонии Сенцова, который уже месяц голодает, и требует немедленного допуска к нему.