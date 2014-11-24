В Авдеевке восстановлена подача воды

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Донецкого областного совета. "С 23 ноября возобновлена работа Донецкой фильтровальной станции, благодаря чему жители Авдеевки начали получать воду. Для этого был проведен огромный объем работ", - сказано в сообщении.

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Как отмечается в сообщении, водоснабжение Донецка, Макеевки, Горловки, Енакиево, Амвросиевки, Новоазовска, Тельманово, Старобешево,Мариуполя а также Славянска, Дружковки, Краматорска, Константиновки, Харцызска, Дзержинска, Красноармейска, Украинска, Горняка, Селидово, Димитрово, Новогродовки, Угледара, Волновахи, Доброполья, а также близлежащих сел и поселков осуществляется в согласованных объемах.