Порошенко заявил о рекордной поддержке украинского языка как единственного государственного

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил в сессионном зале парламента, выступая перед народными депутатами.

«Наконец достигло рекордных показателей количество тех, кто считает украинский язык как единственный государственный», - сказал он.

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«Украина никогда не была такой объединенной, как сейчас», - добавил глава государства.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что уверен - главная разница между Украиной и Россией заключается не только в языке, но и в разной политической культуре. «Главная разница между Украиной и Россией заключается не только в языке, но и в разной политической культуре и отношении к свободе и демократии», - сказал Порошенко.