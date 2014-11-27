Порошенко заявил о рекордной поддержке украинского языка как единственного государственного
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, количество тех, кто считает украинский язык единственным государственным, достигло рекордных показателей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил в сессионном зале парламента, выступая перед народными депутатами.
«Наконец достигло рекордных показателей количество тех, кто считает украинский язык как единственный государственный», - сказал он.
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«Украина никогда не была такой объединенной, как сейчас», - добавил глава государства.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что уверен - главная разница между Украиной и Россией заключается не только в языке, но и в разной политической культуре. «Главная разница между Украиной и Россией заключается не только в языке, но и в разной политической культуре и отношении к свободе и демократии», - сказал Порошенко.