Состоится допремьерный показ фильма «Пираты Карибского моря-2» на украинском языке

15-00 - В помещении кинотеатра «Кинопалац» состоится пресс-конференция компании B&H Film Distribution на тему: “Мифы и реальность украинского проката: Результаты проката первого дублированного на украинский язык фильма «Тачки»», во время которой будут оглашены результаты проката первого дублированного на украинский язык фильма «Тачки» и На пресс-конференции будут присутствовать специально приглашенные гости – представители Кабинета Министров Украины, среди которых вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам господин Вячеслав Кириленко и мэр Киева Леонид Черновецкий (ул. Институтская, 1). Нужна аккредитация. Телефоны: 490-70-62, 8-0676-80-57-77, e-mail: olya.k@bhcons.com.