Гриценко будет голосовать за снятие неприкосновенности с Президента

Народный депутат Украины Анатолий ГРИЦЕНКО призывает голосовать за законопроект, внесенный представителями Партии регионов, которым отменяется депутатская неприкосновенность и неприкосновенность Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Верховной Рады.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что данный законопроект не является совершенным, но он определяет, что все в Украине должны быть равны перед законом. Он отметил, что будет сам голосовать не за законопроект, внесенный представителями фракций НУ-НС и БЮТ, поскольку в нем речь идет лишь об отмене депутатской неприкосновенности.

Как сообщал УНИАН, члены фракции Партии регионов Александр ЛАВРИНОВИЧ и Юрий МИРОШНИЧЕНКО внесли законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины в части депутатской неприкосновенности. Законопроектом предусмотрено, что народный депутат не может быть без согласия ВР задержан или арестован до вынесения обвинительного приговора судом. В законопроекте отмечается, что эта же норма касается и Президента Украины. Президенту гарантируется неприкосновенность на время выполнения полномочий, и он не может быть без согласия Верховной Рады Украины быть задержан или арестован до вынесения обвинительного приговора судом.

Авторы законопроекта отмечают в пояснительной записке, что "Конституцией Украины установлена гарантия неприкосновенности для отдельных должностных лиц (народных депутатов Украины, Президента Украины, судей). При этом Конституция Украины по разному устанавливает объем неприкосновенности для народных депутатов Украины, Президента Украины, судей". Речь идет также о том, что "неприкосновенность предусматривает особый порядок привлечения к ответственности - лишь с согласия Верховной Рады Украины, ее цель - оградить должностных лиц от незаконного вмешательства в их деятельность".

По мнению народных депутатов, принятие предложенных изменений даст возможность четко урегулировать статус народных депутатов Украины, Президента Украины и судей, а также сделает невозможным использование неприкосновенности для избежания ответственности за нарушение закона.