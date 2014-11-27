Принятие депутатами присяги "хором" может сделать парламент нелегитимным – эксперт

Об этом он заявил в комментарии ZN.UA.

"Статья 79-я Конституции определяет важный момент:присягу зачитывает старейший по возрасту народный депутат Украины, которым в нынешнем составе Рады является Ефим Звягильский, перед открытием первой сессии новоизбранной Верховной Рады, после чего депутаты скрепляют текст присяги своими подписями. Эта процедура является обязательной для того, чтобы считать, что депутаты приняли присягу. Фактически, старейший депутат приводит к присяге всех своих коллег", - сказал Мусияка.

Читайте такжеДепутаты в новой Раде начнут работать ближе к Новому году – политологИ только после этой процедуры, проведенной согласно требованиям Конституции, у депутатов появляется право голосовать, принимать законы, а Верховная Рада становится полномочной.

Как отметил Мусияка, игнорирование этого положения является "легкомыслием" со стороны нынешней коалиции и может "фактически поставить под сомнение легитимность самой Верховной Рады". "Конституция имеет высшую юридическую силу и ее нормы имеют высшую юридическую силу. Нужно соблюдать Конституцию безусловно. Начало работы Рады таким образом может восприниматься как приостановление действия Конституции", - сказал Мусияка.

Читайте такжеСтали известны имена глав всех фракций в новой РадеОн напомнил, что Звягильский был избран народным депутатом, и те, кто сейчас считает, что экс-регионал не имеет морального права приводить к присяге новоизбранную Раду, не поставил под сомнение этот факт.

"Может сложиться ситуация, при которой парламент какое-то время будет работать после принятия присяги, но в любой момент 45 депутатов могут подать представление в Конституционный суд, чтобы он дал разъяснения по этому вопросу. И если КС решит, что парламент является неполномочным вследствие принятия присяги таким образом, вы можете себе представить последствия", - отметил Мусияка.

В таком случае работа парламента, по словам политика, "будет похожа на узурпацию власти, когда неуполномоченные люди берут на себя полномочия высшего органа законодательной власти".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 ноября состоялось принятие присяги депутатами новоизбранной Верховной Рады.