В Раде показали подписанную Савченко присягу (фото)

Новоизбранным депутатам в сессионном зале на табло продемонстрировали подписанную Надеждой Савченко присягу народного депутата.

Как передает корреспондент УНИАН, после того, как депутаты одновременно приняли присягу в сессионном зале, председатель ВР Александр Турчинов призвал их подписать присяги собственноручно.

Читайте такжеРоссия вынуждена будет освободить Савченко - Тимошенко В то же время он напомнил, что “в связи с противоправным содержанием Надежды Савченко под стражей на территории Российской Федерации, ею лично подписан текст присяги народного депутата в присутствии адвоката”.

Турчинов отметил, что подготовительной депутатской группой было принято решение о демонстрации подписанного Савченко текста присяги, поскольку при нынешних обстоятельствах “это является единственным возможным средством подтверждения вступления Надежды Савченко на должность народного депутата Украины”.

После этого присутствующие в сессионном зале депутаты встали и поаплодировали.