Заседание Верховной Рады VIII созыва открыл Звягильский
12:34, 27 ноября 2014Политика
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Первое заседание Верховной Рады VIII созыва открыл старейший народный депутат 81-летний Ефим Звягильский.
Звягильский открыл первую сессию ВР нового созыва / фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, во время открытия Ефимом Звягильским первого заседания новоизбранной Рады некоторые депутаты в зале кричали "Ганьба!".
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В то же время депутаты, которые избирались по списку "Оппозиционного блока", аплодисментами встретили объявление об открытии заседания Ефимом Звягильским.
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