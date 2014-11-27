Заседание Верховной Рады VIII созыва открыл Звягильский

12:34, 27 ноября 2014
Политика
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Первое заседание Верховной Рады VIII созыва открыл старейший народный депутат 81-летний Ефим Звягильский.

Звягильский открыл первую сессию ВР нового созыва / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, во время открытия Ефимом Звягильским первого заседания новоизбранной Рады некоторые депутаты в зале кричали "Ганьба!".

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В то же время депутаты, которые избирались по списку "Оппозиционного блока", аплодисментами встретили объявление об открытии заседания Ефимом Звягильским.

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