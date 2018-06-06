Жена члена Нацсовета по телерадиовещанию ведет бизнес в Крыму и сотрудничает с росТВ - расследование

Гульнара Артыкова, жена члена Нацсовета Сергея Костинского, руководит крупным крымским рекламным агентством "Моремедиа".

Семья члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского продолжает вести бизнес в оккупированном Крыму и получать там прибыль.

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші". Журналисты выяснили, что жена Костинского Гульнара Артыкова руководит едва ли не самым крупным рекламным агентством на полуострове и в прошлом году в госреестрах значилась как гражданка РФ.

«Крымчанин Костинский получил влиятельную должность после аннексии Крыма и, соответственно, переезда в столицу. Впрочем на какую столицу на самом деле он работает - Киев или Москву? Чиновник, наделенный Украиной жизненно важными полномочиями, в условиях гибридной войны с РФ оттуда же может получать деньги", - говорится в сюжете.

До оккупации Костицкий с женой Гульзарой Артыковой владел в Симферополе компанией "Фонд стратегического консалтинга", говорится в сюжете. В 2016 фирму продали, а чиновник заявил, что "закрыл" вопрос бизнеса. Вместе с тем, журналисты выяснили, что фонд был не единственным бизнесом супругов - ООО "Моремедиа" жены Костицкого Гульзары Артыковой более пяти лет до аннексии занималось рекламой в Крыму, а в 2016 году эта компания якобы переезжает в Киев и сейчас находится в состоянии ликвидации. Вместе с тем, еще осенью 2014 года, сразу после оккупации, жена Костицкого зарегистрировал компанию с таким же названием по российскому законодательству, о чем в комментариях журналистам признавался и сам Костинский.

Журналисты подчеркивают, что бизнес жены члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания до сих пор успешно процветает под российскими знаменами, но этот факт скрывается, ведь формально Гульзара Артыкова бизнесом не управляет - сейчас фирма перерегистрирована ближайшего для семьи чиновника крымчанина Алексея Докшина. Однако это только формально, выяснили журналисты.

Они позвонили в Симферополь - в "Моремедиа" - и по легенде собирались заказать рекламную кампанию в Крыму. Работница фирмы по телефону подтвердила, что жена украинского чиновника Гульзара Артыкова до сих пор ведет бизнес в Крыму и является директором фирмы. Со слов работницы, бизнес Артыкова ведет преимущественно из Киева, однако приезжает в Крым.

Сейчас "Моремедиа" - одна из самых успешных рекламных агентств на полуострове, подчеркивается в расследовании. Среди их клиентов - известные российские компании. Кроме того, агентство предлагает размещение рекламы даже на пропагандистских российских телеканалах "Первый" и "Россия 1".