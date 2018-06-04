Ляшко: не позволю правительству «сойти с корабля» - будут у меня грести, как рабы на галерах

Глава РПЛ заявил, что кабинет Гройсмана направил корабль под названием "Украина" на айсберг, а теперь хочет сбежать.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявляет, что не даст нынешнему правительству бежать с корабля, который как «Титаник» направлен на айсберг».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в парламенте.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли он поддерживать возможную отставку премьер-министра Владимира Гройсмана, Ляшко сказал: "Придет заявление, будем рассматривать. Все хотят соскочить с этого корабля. Сначала направили его на рифы - на скалу, на айсберг, как «Титаник», а теперь хотят соскочить. Я не дам им никому", - соскочить», - добавил Ляшко.

При этом лидер радикалов уверил, что «будут они (члены правительства), как рабы на галерах у меня латать дыры, которые сделали в ... корабле под названием «Украина». «Залатают и будут грести на галерах за миску баланды. Потому что людей сегодня посадили на баланду», - добавил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, сегодня ранее премьер-министр Гройсман заявил, что сложит полномочия в случае несоздания Антикоррупционного суда.