Луценко напросился на комиссию

Верховная Рада Украины создала Временную следственную комиссию по вопросам расследования обстоятельств и фактов нарушения Конституции и законов Украины, а также многочисленных злоупотреблений служебным положением министром внутренних дел Украины Юрием ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали 219 народных депутатов из 448, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, за создание ВСК проголосовали 172 члена фракции Партии регионов, 0 – БЮТ, 19 – НУ-НС, 26 – КПУ, два члена фракции Блока Литвина.

Автором проекта постановления является народный депутат Николай ДЖИГА (фракция Партии регионов).

В документе отмечается, что задачей деятельности Временной следственной комиссии является расследование фактов и обстоятельств нарушений Ю.ЛУЦЕНКО Конституции и законодательства, в том числе после его назначения на должность министра внутренних дел.

Автор проекта постановления отмечал, что основанием для создания ВСК стали сообщения в интернет-изданиях о фактах нарушения действующего законодательства, которые нуждаются в проверке для подтверждения или опровержения уполномоченными органами.

Ранее министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО обратился к председателю Верховной Рады Украины Арсению ЯЦЕНЮКУ с просьбой включить в повестку дня парламента вопрос относительно создания Временной следственной комиссии для проверки обстоятельств инцидента между мэром Киева и главой МВД.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК сегодня на заседании парламента.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, он вчера встречался с Ю.ЛУЦЕНКО, и тот обратился с письменным заявлением, в котором просит ВР «поставить в повестку дня вопрос по отношению к министру внутренних дел».