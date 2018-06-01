Президент поручил ввести экзамен по украинскому языку для желающих получить гражданство Украины

Эта и другие меры, по мнению президента, должны предусматриваться госпрограммой на 2018-2028 годы для обеспечения всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров Украины ввести в установленном порядке сертификационный экзамен по украинскому языку для лиц, подающих ходатайство о принятии в гражданство Украины.

Об этом говорится в указе главы государства №156/2018 "О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействии созданию единого культурного пространства Украины" от 31 мая, опубликованном на сайте президента.

Этим указом президент постановил "признать необходимым принятие неотложных мер по укреплению государственного статуса украинского языка и созданию единого культурного пространства Украины".

Согласно документу, Кабмин в течение месяца должен создать экспертную группу, которая проведет анализ современной языково-культурной ситуации в Украине, разработает критерии оценки эффективности государственной языковой политики и политики в сфере культуры и механизмы мониторинга языково-культурной ситуации на постоянной основе.

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Экспертная группа должна состоять из представителей государственных органов и органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, ведущих отечественных ученых и международных специалистов.

С учетом предложений экспертной группы правительство в течение двух месяцев должно утвердить государственную целевую программу на 2018-2028 годы для обеспечения всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни, для создания единого культурного пространства Украины и для сохранения целостности культуры.

Государственная целевая программа должна предусматривать, в частности, "улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях, содействие изучению украинского языка иностранцами, разработку дистанционных и онлайн-курсов по изучению украинского языка, введение в установленном порядке сертификационного экзамена по украинскому языку для лиц, подающих ходатайства о принятии в гражданство Украины".

Среди прочего, программа должна также предусматривать такие меры, как укрепление государственного статуса украинского языка, выработку действенных механизмов его защиты и развития; обеспечение обязательного использования украинского языка во время исполнения своих обязанностей и недопущения его дискриминации должностными лицами и служащими; развитие национальной словарной базы и обеспечение свободного доступа к ней пользователей; обеспечение поддержки и популяризации украинского языка за рубежом; поддержку инноваций, новых знаний и развития современных культурных индустрий, улучшение качества украиноязычного культурного продукта на телевидении и радио, обеспечение стимулирования дублирования на украинский язык произведений классики мирового кинематографа; проведение конкурсов на создание информационной украиноязычной продукции для детей; внедрение образовательных теле- и радиопрограмм, открытых электронных курсов по украинской истории и культуре; дальнейшую поддержку издания книг на украинском языке, повышение конкурентоспособности украинской книги на отечественном и зарубежном рынках; привлечение молодежи к изучению, обучению и общению на украинском языке; создание условий для обеспечения реализации гражданами права на получение информации на украинском языке; расширение за рубежом украиноязычного информационного пространства; сохранение культурного наследия и расширение доступа к нему граждан; поддержку культурного разнообразия, развитие международного культурного сотрудничества, интеграцию украинской культуры в мировое культурное пространство; развитие компьютерного обеспечения на украинском языке, в частности, соответствующего программного обеспечения органов государственной власти, местного самоуправления и государственных организаций.

Также указ обязывает правительство ежегодно ко Дню украинской письменности и языка информировать президента Украины о культурно-языковой ситуации в Украине и мерах, принятых для защиты и обеспечения развития и функционирования украинского языка как государственного.

Вместе с тем президент поручил областным госадминистрациям и Киевской горгосадминистрации разработать в течение 2 месяцев после утверждения Кабмином данной программы на 2018-2028 годы соответствующие региональные планы мероприятий и обеспечить их реализацию.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть с 31 мая 2018 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 мая, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о начале десятилетия украинского языка.