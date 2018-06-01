Вину РФ за катастрофу МН17 признал даже инициатор "антиукраинского" референдума в Нидерландах

Нидерландский политик Тьерри Боде, который был одним из организаторов референдума по ассоциации Украины и ЕС, заявил, что "признание ответственности России является оправданным и логичным шагом".

Палата представителей нидерландского парламента единогласно поддерживает решение Нидерландов и Австралии признать Россию ответственной за катастрофу с малайзийским "Боингом" в 2014 году над Донбассом.

Это выяснилось во время дебатов, которые состоялись в четверг при участии министра иностранных дел Стефа Блока, передает «Украинская правда» со ссылкой на нидерландское издание NOS.nl.

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В рамках дебатов не только коалиционные, но и оппозиционные депутаты говорили о "правильном, логичном и смелом" решении правительства возложить ответственность на Россию.

Позицию парламентариев поддержал даже Тьерри Боде, лидер партии "Форум за демократию", которая становится на сторону России по целому ряду вопросов и является враждебной к Евросоюзу. Боде всегда сомневался в независимости Совместной следственной группы, которая ведет расследование катастрофы. Однако в ходе дебатов он признал результаты расследования следователей тщательными и правдоподобными, хотя отметил, что остается "в поиске правды".

"Признание ответственности России является оправданным и логичным шагом", - цитирует Боде de Volkskrant.

Несмотря на небывалое единодушие во время выступлений, парламенту не удалось зафиксировать единую позицию документально, поскольку от этого отказались "Форум за демократию" и ультраправая "Партия свободы" (PVV).

Все политические группы палаты представителей также хотели знать, почему Бельгия и Малайзия, граждане которых стали жертвами катастрофы, не поддержали решение Нидерландов и Австралии.

В то же время несколько оппозиционных партий, среди которых "Форум за демократию", PVV, CDA и SP, хотят также проведения расследования относительно роли Украины. Депутат "Партии свободы" Раймонд де Рон заявил, что Украина должна быть привлечена к ответственности, поскольку не закрыла свое воздушное пространство".

Министр Стеф Блок заявил, что сегодня нет достаточных доказательств ответственности Украины и призвал дождаться дальнейших выводов Совместной следственной группы. Он добавил, что "не исключает ответственности Украины" в будущем.

Вместе с тем Блок добавил, что решение Нидерландов признать вину России превратило страну в объект распространения дезинформации со стороны РФ.