Наказание РФ за сбитие МН17 будут осуществлять отдельно от преследования виновных лиц – Нидерланды

Нидерланды призвали Россию признать ее вину и "в полной мере взаимодействовать с процессом для установления истины и достижения справедливости для жертв рейса MH17 и их ближайших родственников".

В правительстве Королевства Нидерландов отмечают, что привлечение Российской Федерации как государства к ответственности за сбитие малайзийского самолета «Боинг 777» рейса MH17 будет осуществляться отдельно от уголовного преследования виновных лиц в совершении этого преступления.

Об этом сообщает правительство Нидерландов на своем официальном сайте.

Подчеркивается, что государственная ответственность наступает тогда, когда государства нарушают положения международного права. В частности, в этой связи страна может потом нести ответственность за нарушение одного или нескольких из этих положений.

В этой связи Нидерланды и Австралия решили избрать юридический путь, чтобы привлечь виновных к ответственности.

"Обе страны обвиняют Россию в сбитии самолета рейса MH17", - говорится в сообщении.

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"Привлечение страны к ответственности является сложным правовым процессом, существует несколько способов, чтобы это сделать. Нидерланды и Австралия сегодня обратились к России вступить в переговоры, направленные на нахождение решения, которое бы позволило обеспечить справедливость в связи с огромными страданиями и ущербом, причиненным сбитием MH17. Вероятным следующим шагом является представление дела в международный суд или организацию для вынесения ими приговора", - отмечается в заявлении.

"Привлечение России к ответственности за ее участие в сбитии самолета MH17 на основе международного права является порядком действий, которые будут осуществляться отдельно от уголовного расследования и любого преследования и суда над виновными в совершении сбития рейса MH17", - отмечают в правительстве Нидерландов.

Также сказано, что государственная прокуратура Нидерландов будет принимать решение о том, когда именно определенные лица будут определены в качестве подозреваемых и когда им будут предъявлены подозрения.

"Мы призываем Россию признать ее вину и в полной мере взаимодействовать с процессом для установления истины и достижения справедливости для жертв рейса MH17 и их ближайших родственников", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

Как сообщал УНИАН, 24 мая Совместная группа по расследованию крушения самолета «Малайзийских авиалиний», в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, представила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

Украина включит факт поставки на Донбасс российского зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого был сбит «Боинг 777», в меморандум о финансировании Россией терроризма, который будет представлен 12 июня в Международный суд ООН.

Сегодня стало известно, что правительство Нидерландов начало осуществлять шаги для привлечения России к ответственности за сбитие самолета MH17.