Президент ПАСЕ осудил убийство Бабченко

Он призвал Киев к немедленному расследованию.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти призвал к немедленному расследованию убийства российского журналиста Аркадия Бабченка.

Свой призыв Николетти разместил в своем профиле в Twitter.

"Решительно осуждаю вчерашнее убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Нападения на журналистов являются серьезным нарушением свободы СМИ, защищенной Европейским судом по правам человека. Власть должна немедленно расследовать это убийство и принять меры для обеспечения безопасности журналистов", - написал Николетти.

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Как сообщал УНИАН, 29 мая в российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли в его доме в Киеве. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

Аркадий Бабченко – российский журналист, блогер. Открыто критиковал путинский режим. После начала преследований в России переехал на жительство в Прагу, затем – в Украину.