До избрания спикера руководить Радой от «Народного фронта» будет Парубий

Об этом сказал в комментарии УНИАН кандидат в народные депутаты Украины от «Батькивщины» Андрей Кожемякин.

Как сообщалось, согласно законодательству Украины, до избрания руководства новоизбранной Верховной Рады пленарные заседания ведет временный президиум парламента.

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На предыдущем заседании подготовительной депутатской группы было определено, что во временном президиуме будет 6 представителей от партий, которые прошли в парламент. Тогда не было названо представителя от партии “Народный фронт”. В то же время от других партий во временный президиум делегировали Владимира Гройсмана («Блок Петра Порошенко») Олега Лаврика (“Самопомич”), Александра Вилкула («Оппозиционный блок»), Олега Ляшко (Радикальная партия), Андрея Кожемякина (“Батькивщина”).