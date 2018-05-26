Одним из тезисов наиболее жесткого доклада по России за последние годы в ПА НАТО был "время перемен пришло" - Фриз

По словам председателя парламентской делегации в ПА НАТО, Россия меняет тактику и хочет видеть мир «постоянного серого».

Одним из тезисов наиболее жесткого доклада по России за последние годы в ПА НАТО, представленного старшим советником НАТО по России и Балканам Робертом Пшелом, был «время для перемен настало».

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Как сообщает пресс-служба БПП, об этом на своей странице в Facebook написала председатель парламентской делегации в ПА НАТО Ирина Фриз, которая находится на Парламентской ассамблее НАТО, проходящей в Варшаве.

«Когда-то мы говорили о партнерстве с Россией. Сегодня у нас есть разные варианты ответов на это», - отметил Пшел. «Стратегия отмежевания от мира - это стратегия слабого. Уже 68% бизнесменов России называют экономическую ситуацию внутри РФ катастрофической», - добавил он.

Исследователь также отметил, что «мы не можем проводить политику в отношении страны, которой больше нет в том виде, в котором она себя представила ранее. Нельзя смотреть на Россию с романтикой в глазах, только с точки зрения литературы и искусства, нужно называть вещи своими именами. Забыть об «ихтамнет» и действовать адекватно новым вызовам».

По словам Фриз, Россия меняет тактику и отходит от правила говорить на белое черное и наоборот. Сегодня Россия стремится создать хаос и видеть мир «постоянного серого», в котором легче манипулировать.

Также Фриз сообщила, что британский парламентарий лорд Джон Джоплинг в своем докладе «Противодействие гибридным угрозам, исходящим от России: актуализация» сделал системный анализ практически всего спектра гибридных угроз, источником происхождения которых является Россия. «В достаточной степени представлена картина гибридной войны, которую Россия ведет против Украины, а также средства противодействия этой угрозе, в частности с помощью НАТО», - написала народный депутат.

По словам Фриз, лорд Джоплинг, ссылаясь на известного комментатора, подытожил доклад, что у Кремля два лица - «хотят управлять, как Сталин, а жить, как Абрамович». «Мы должны сделать все, чтобы российские плутократы не имели возможности прятать свои грязные деньги в странах Запада», - процитировала слова лорда Джоплинга Фриз.