В НАТО осудили открытие Крымского моста

В Альянсе подчеркнули, что Крым остается частью Украины.

В НАТО осудили строительство Россией моста через Керченский пролив в оккупированный Крым.

Об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Альянса Пирса Казале, которым располагает УНИАН.

"НАТО осуждает строительство Россией и частичное открытие моста через Керченский пролив между Россией и Крымом", - говорится в заявлении.

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"Крым - это часть Украины, и этот мост является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе ограничением ее навигационных прав (судоходства - УНИАН) в ее территориальных водах", - отмечается в заявлении.

"Россия продолжает демонстрировать четкое пренебрежение к международному праву. НАТО стоит рядом с Украиной, и мы не признаем и не будем признавать незаконную и противоправную аннексию Крыма Россией", - заявляют в Альянсе.

Как сообщал УНИАН, о необходимости построить переход через Керченский пролив президент РФ Владимир Путин заявил сразу после аннексии Крыма - в марте 2014 года. Его обещали построить до 2018 года, а сдать в эксплуатацию - летом 2019-го. Мост был открыт 15 мая.

Строительство и открытие моста осудил президент Украины Петр Порошенко, заявив, что он понадобится оккупантам, когда те будут покидать Крым.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что прямые убытки Украины вследствие вынужденного уменьшения водоизмещения судов, заходящих в украинские порты Мариуполь и Бердянск, составят 500 млн грн в год.