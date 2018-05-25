Парубий направил в Регламентный комитет представления на Вилкула и Колесникова

После решения профильного комитета спикер вынесет эти представления на голосование.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий направил в Комитет по вопросам Регламента и организации работы ВР представления генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности сопредседателя фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула и народного депутата из этой фракции Дмитрия Колесникова.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью телеканалу «Рада» спикер отметил, что «безотлагательно» направил эти представления на рассмотрение регламентного комитета.

Читайте такжеЮрий Береза обвинил Вилкула в работе на Россию и пригрозил, что он получит "по морде"

Парубий напомнил, что у указанных депутатов есть 5 дней для предоставления Регламентному комитету объяснений, а затем у Комитета есть 20 дней на вынесение своего решения относительно представлений. «После решения Комитета этот вопрос я вынесу уже в зал на рассмотрение», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 мая, пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что генпрокурор внес в ВР представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов из «Оппоблока» Вилкула и Колесникова.

Как отметила Сарган в Facebook, Колесников, будучи председателем Агентства государственного имущества Украины, злоупотребляя служебным положением, совершил определенные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса ГП «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности имени Я.Осады» в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв. метров.

«Бывший председатель Днепропетровской ОГА (Вилкул - УНИАН) в течение 2011-2012 годов издал распоряжения об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса с/х назначения (пастбища), а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района. Кроме того, бывший председатель ОГА издал распоряжения об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности общества с ограниченной деятельностью «Арт Лэнд», с земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности», - сообщила она.