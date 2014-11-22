Нуланд считает, что введенные против России санкции "больно кусаются"

Об этом сообщает Голос Америки.

«Мы считаем, что санкции, совместно введенные Соединенными Штатами и Европейским Союзом против России, "больно кусаются". Думаю, вы видите, как упал рубль. Видите, сколько денег Москве пришлось потратить на то, чтобы его защитить. Вы видите, как растет инфляция», - сказала Нуланд.

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При этом она заметила, что в случае выполнения Россией всех условий Минских мирных договоренностей и американские, и европейские санкции могут быть отменены.

«Но это требует от России и ее соратников (на востоке Украины) принять решение о том, чтобы восстановить суверенитет на украинской границе, прекратить бои, забрать технику и живую силу назад домой и не мешать миру и процветанию в Украине, а также позволить Украине быть тем мирным соседом, которым она могла бы быть», - сказала Нуланд.