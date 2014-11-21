Порошенко поблагодарил Меркель за поддержку Украины во время саммита G20

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом Порошенко сказал во время телефонных консультаций с Меркель.

По словам президента, Украина почувствовала сильную поддержку со стороны стран ЕС, США, Канады и Австралии.

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Порошенко и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе. Они согласились, что продолжение работы трехсторонней контактной группы является важным механизмом, который может обеспечить выполнение Минских договоренностей для мирного урегулирования конфликта в Донецкой и Луганской областях.

Также Порошенко сообщил о подписании коалиционного соглашения с участием пяти проевропейских партий. В Украине уже в ближайшее время будет сформировано новое правительство, которое будет работать над выполнением плана реформ, сказал глава государства.

Собеседники обсудили энергетические вопросы и вопросы европейской интеграции. В частности, президент Украины рассказал о своем вчерашнем визите в Республику Молдова, целью которого было выразить поддержку евроинтеграционным стремлением этой страны, которая одновременно с Украиной подписала Соглашение об ассоциации с ЕС 27 июня этого года.

Как сообщал УНИАН, 15-16 ноября на саммите «Большой двадцатки» в австралийском Брисбене действия президента РФ Владимира Путина в отношении Украины критиковали президент США Барак Обама, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Австралии Тони Эбботт, премьер Великобритании Дэвид Кэмерон. А премьер Канады Стивен Гарпер сказал Путину прямо: "Убирайтесь прочь из Украины!".

После этого Путин досрочно покинул саммит. Он объяснил, что с саммита уехал потому, что хочет поспать.