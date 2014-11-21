Меркель: для гарантий безопасности в Европе надо продолжить диалог с РФ

Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель, находясь с визитом в Польше, передает DW.DE. Она подчеркнула, что диалог с Россией остается необходимым.

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По словам Ангелы Меркель, санкции - не самоцель, и принимаются тогда, когда их не избежать.

Кроме этого, немецкий канцлер сказала, что понимает особые опасения Польши в связи с ситуацией в Украине. "Для нас соседние страны являются партнерами, а не сферами влияния", - сказала Ангела Меркель.

Выражая свое видение украинского кризиса, канцлер подчеркнула, что сейчас происходит "длительное нарушение территориальной целостности Украины". Германия выступает за продолжение диалога с Россией, но "право сильнейшего" для нее неприемлемо, отметила Ангела Меркель. "Для нас действует сила права", - сказала она.