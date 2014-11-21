Ослабление санкций против РФ не произойдет до вывода войск из Украины - Байден

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве на пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

“Сейчас для России есть возможность избрать другой путь, а также для ее подельников, которые тоже могут выбрать другой путь. Это те условия, которые уже фактически были подписаны (Минские договоренности — УНИАН) и на которые постоянно указывает президент Порошенко”, - сказал Байден.

Он отметил, что Россия в первую очередь должна выполнить свои обязательства по прекращению огня, вывести свои войска и технику с территории Украины и освободить всех заложников.

“Сейчас вы должны забрать незаконные военные формирования, оружие и самих военных, а также освободить всех заложников”, - отметил Байден.

При этом он выразил убеждение, что со стороны России и ее президента Владимира Путина эти условия не были выполнены.

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“Если Россия выполнит свои обязательства и начнет уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, то Соединенные Штаты могли бы начать рациональные дискуссии относительно санкций, но пока еще этого не случилось”, - сказал Байден.

По его словам, сейчас наблюдается усиление Россией провокационных действий, невыполнение ею Минских договоренностей, и если власть РФ будет продолжать действовать таким образом, то России придется еще дороже заплатить за собственные действия, и она станет более изолированной.

В завершение Байден призвал Путина выполнить Минские договоренности.

“Делайте то, на что вы согласились”, - сказал вице-президент США.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в разговоре с премьер-министром Латвии Лаймдотой Страуюма предложил усилить санкции в отношении России, если она "сохранит прежний курс" относительно ситуации в Украине.

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Как сообщал УНИАН, РФ в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

В результате этих действий ЕС, США, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели относительно России три этапа санкций.

В Минске 20 сентября по итогам встречи трехсторонней контактной группы по урегулированию кризиса в Украине был подписан меморандум, состоящий из 9 пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведение наступательных действий.

Согласно меморандуму, противоборствующие стороны обязываются отвести свою тяжелую военную технику от условной линии фронта на 15 км каждая. Вдоль всей российско-украинской границы будет работать наблюдательная миссия ОБСЕ.

Первая договоренность о прекращении огня была достигнута 5 сентября также в Минске.

Однако на востоке Украины и боевики, и российские военные продолжают обстреливать мирное население и силы АТО.

По состоянию на 18 ноября российско-террористические войска более 3 тыс. раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая украинские позиции.