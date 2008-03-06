Литвин считает, что людей держат за холопов

Фракция блока Литвина настаивает на первоочередном рассмотрении сегодня вопроса о ситуации на энергетическом рынке и досрочного прекращения депутатских полномочий лиц, назначенных в другие структуры власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил во время согласительного совета лидер фракции одноименного блока Владимир ЛИТВИН.

По его словам, по вопросу о ситуации на энергетическом рынке должна быть заслушана информация представителей Кабинета Министров. Он считает, что представители правительства должны ознакомить общественность с ценовой политикой и мерами, которые употребляются для недопущения кризиса.

«А то выходит, что людей держат за холопов, и они ничего не знают», - объяснил В.ЛИТВИН.

Кроме того, отметил он, сегодня должны быть прекращены депутатские полномочия ряда лиц, назначенных в другие структуры власти. Тогда, по мнению В.ЛИТВИНА, на протяжении следующей недели, которая будет непленарной, Центральная избирательная комиссия сможет зарегистрировать новых депутатов, а это позволит Верховной Раде возобновить полноценную работу.