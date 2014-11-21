Формирование нового Кабмина нужно завершить за 6 дней - Порошенко
Президент подчеркнул, что за это время необходимо найти все компромиссы.
Формирование нового состава правительства должно завершиться за шесть дней.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время озвучивания совместного заявления для СМИ вместе с вице-президентом США Джозефом Байденом.
«Мы за шесть дней должны завершить формирование коалиционного правительства, найти все компромиссы», - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 ноября, в ходе презентации проекта Коалиционного соглашения в парламенте премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что правительство должно быть сформировано в ближайшие 10 дней.
На 27 ноября запланировано открытие первой сессии парламента восьмого созыва.