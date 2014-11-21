Формирование нового Кабмина нужно завершить за 6 дней - Порошенко

Формирование нового состава правительства должно завершиться за шесть дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время озвучивания совместного заявления для СМИ вместе с вице-президентом США Джозефом Байденом.

«Мы за шесть дней должны завершить формирование коалиционного правительства, найти все компромиссы», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 ноября, в ходе презентации проекта Коалиционного соглашения в парламенте премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что правительство должно быть сформировано в ближайшие 10 дней.

На 27 ноября запланировано открытие первой сессии парламента восьмого созыва.