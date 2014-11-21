В Украину из России вошла колонна из трех танков – Тымчук

Сегодня ночью со стороны населеного пункта Гуково (РФ) в Украину вошла колонна из 3 танков, в обратном направлении вывезены 5 неисправных единиц бронетанковой техники.

Об этом сообщил руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук.

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Кроме того, по информации ИС, в район Николаевки переброшены десять артиллерийских установок.

«К укрепрайону террористов возле н.п. Николаевка (Станично-Луганский р-н) переброшено около 10 артустановок. Боевики успели нанести несколько артиллерийских ударов по позициям украинских войск и населенным пунктам. Ответным огнем артиллерии ВС Украины ряд огневых точек противника был подавлен», - сообщил Тымчук.