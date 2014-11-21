За сутки боевики почти 40 раз обстреляли украинских военных – штаб АТО

Наиболее неспокойно ночь прошла в Донецком, Луганском и Дебальцевском направлениях, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«На территории Луганской области зафиксировано 25 обстрелов населенных пунктов. В частности, террористы дважды обстреливали город Счастье. Во время одного из таких налетов, боеприпасы, выпущенные террористами, разорвались в жилом густонаселенном квартале города, недалеко от школы и магазина. В результате чего получили повреждения мирные жители», - сообщает пресс-центр.

Четверо человек госпитализированы в ближайшую районную больницу. В целом, в течение суток поступила информация о гибели 2 и ранении 4 гражданских лиц.

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На Донецком направлении ситуация наиболее динамичная в районах населенных пунктов Славное, Спартак, Пески, Новотроицкое.

«Боевики не прекращают артиллерийско-минометные обстрелы и залпы реактивных РСЗО БМ-21 «Град». В частности, подразделения АТО успешно и без потерь отбили атаку противника в районе населенного пункта Славное», - сообщает пресс-центр.