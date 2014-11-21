Ярема: закон о люстрации не отвечает Конституции

По мнению генпрокурора, сам закон был принят "на скорую руку", сообщают Подробности.

"Нормы, которые вложены в закон, не в полной мере отвечает Конституции Украины", - заявил Ярема.

Так, в первую очередь закон не отвечает принципу презумпции невиновности.

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"Сегодня работники прокуратуры, которые были уволены по этому закону, подают в суд о неправомерности увольнения", - рассказал Виталий Ярема. При этом, вопрос о соответствии закона Конституции уже рассматривает Конституционный суд.

"Сам закон существует не для наказания, а больше для того, чтобы в будущем ни один из правоохранителей не решил нарушать закон", - прокомментировал сам закон генпрокурор.