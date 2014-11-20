В ЕС еще не определились с датой представления санкционного списка боевиков

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе сообщила спикер верховного представителя Федерики Могерини Майя Косьянчич.

„Вам известно, что Совет ЕС решил в понедельник, над этим решением сейчас работают, но на данный момент дальнейших уточнений у меня нет”, - сказала она.

Читайте такжеСуд ЕС решит, кто именно из лидеров боевиков заслужил санкцииПри этом Косьянчич напомнила, что в соответствии с принятым Советом ЕС решением, такие предложения будут разработаны до конца месяца.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября Совет ЕС по иностранным делам поручил Европейской дипломатической службе и Европейской комиссии до конца ноября представить список сепаратистов, к которым применят санкции.

«Оценив ситуацию на месте, Совет призывает Европейскую дипломатическую службу и Еврокомиссию представить до конца этого месяца предложения (списки) сепаратистов, к которым применят санкции", - говорится в решении.