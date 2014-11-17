В Совете ЕС согласовали введение санкций против главарей боевиков на Донбассе
16:25, 17 ноября 2014Политика
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Совет ЕС по иностранным делам согласился расширить список лиц, которые подпадут под действие санкций Европейского Союза.
REUTERS
Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщил европейский дипломат.
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По его словам, в список будут внесены пророссийские сепаратисты так называемых Донецкой и Луганской «народных республик», а также организаторы псевдовыборов на Донбассе.
В то же время, по информации REUTERS в санкционный список включат лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александра Захарченко и Игоря Плотницкого.
Помимо глав ДНР и ЛНР, в течение месяца список лиц, которым будет запрещен въезд в ЕС, пополнится фамилиями других высших должностных лиц самопровозглашенных республик.
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