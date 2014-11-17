В Совете ЕС согласовали введение санкций против главарей боевиков на Донбассе

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщил европейский дипломат.

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По его словам, в список будут внесены пророссийские сепаратисты так называемых Донецкой и Луганской «народных республик», а также организаторы псевдовыборов на Донбассе.

В то же время, по информации REUTERS в санкционный список включат лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александра Захарченко и Игоря Плотницкого.

Помимо глав ДНР и ЛНР, в течение месяца список лиц, которым будет запрещен въезд в ЕС, пополнится фамилиями других высших должностных лиц самопровозглашенных республик.