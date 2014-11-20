Силовики уничтожили укрепления боевиков в аэропорту Донецка

Об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

"Защитники аэропорта вместе с подразделениями, которые обеспечивают прикрытие, совершили рейд с привлечением бронетехники и уничтожили укрепленные позиции террористов в районе наблюдательной вышки аэропорта. Враг понес потери", - говорится в сообщении.

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