Силовики уничтожили укрепления боевиков в аэропорту Донецка
13:37, 20 ноября 2014Политика
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За сутки боевики пять раз обстреляли позиции украинских военных на территории донецкого аэропорта.
REUTERS
Об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
"Защитники аэропорта вместе с подразделениями, которые обеспечивают прикрытие, совершили рейд с привлечением бронетехники и уничтожили укрепленные позиции террористов в районе наблюдательной вышки аэропорта. Враг понес потери", - говорится в сообщении.
Читайте такжеСНБО: Боевики на Донбассе находятся в состоянии повышенной боевой готовности (карта АТО)На Донетчине также боевики обстреляли позиции сил АТО возле Авдеевки, Красногоровки и с.Пески.
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