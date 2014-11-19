Семенченко рассказал, что планирует создать в Раде объединение "Укроп"

Командир батальона "Донбасс" и будущий нардеп от "Самопомочи" Семен Семенченко, который улетел в США просить военной помощи, заявил о том, что в Верховной Раде планируется создать межфракционную группу "Укроп".

Семенченко после встречи с американским сенатором Джоном Маккейном в США рассказал журналистам о планах нынешних комбатов создать в парламенте свою межфракционную группу, сообщает ТСН.ua.

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"Мы с Тетеруком (Андрей Тетерук , комбат "Миротворца" - Ред.), с Березой (Юрий Береза, комбат "Днепра" - Ред.) были в Иловайске вместе. Сейчас будем создавать межфракционную группу, назовем ее "Укроп", хотя каждый из нас называет ее по-своему. Также есть желание создать депутатскую группу из членов Конгресса и членов Верховной Рады, которая бы состояла из друзей. Все это обсуждалось, в том числе, на встрече с Маккейном", - заявил Семенченко.