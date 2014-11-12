Комбаты-депутаты летят на встречу с Маккейном

Об этом Семенченко написал в своем Facebook.

Однако никаких подробностей предстоящей встречи он не рассказал.

Сенатор Маккейн известен своей поддержкой Украины. В частности он считает, что США должны обеспечить Украину "военными возможностями, чтобы защитить свою суверенную территорию и противостоять агрессии Путина".

Читайте такжеСенатор МакКейн: Перемирие фактически умерло, санкции США и ЕС должны быть усилены

По мнению сенатора, "если этого не сделать, Путин будет продолжать пытаться поглотить все больше и больше Украины для своей новой Российской империи".

Также Маккейн отметил: "Соединенные Штаты и Европа должны прекратить считать, что предоставление летальной военной помощи Украине будет провоцировать Путина к дальнейшей агрессии".

По словам сенатора, всего, что провоцирует Путина - это "нежелание США и ЕС сделать эти шаги".