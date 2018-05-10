Порошенко: Россия должна поддержать проект резолюции Совбеза ООН с учетом введения миротворцев на Донбасс

По словам Порошенко, это является ключевой позицией Украины.

Президент Петр Порошенко заявляет, что Россия должна поддержать проект резолюции Совета Безопасности ООН с учетом Минских договоренностей и введением миротворческой миссии ООН на Донбасс.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал журналистам по результатам трехсторонних переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в немецком Аахене.

«Мы четко подчеркиваем, что россияне должны поддержать проект резолюции, где была бы четко имплементирована «дорожная карта» с учетом Минских договоренностей и сучетом миротворцев, и это должно быть включено в решение Совета безопасности ООН. Это для нас ключевая позиция», - подчеркнул Порошенко.