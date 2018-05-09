В Германии проходит встреча Порошенко и Туска

К обсуждению президентами Украины и Европейского совета запланированы вопросы подготовки предстоящего саммита Украина-ЕС, выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, состояние борьбы с коррупцией и выполнение Минских договоренностей.

В Аахене (Германия) проходит встреча президентов Украины Петра Порошенко и Европейского совета Дональда Туска.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН, встреча началась в семь часов вечера по среднеевропейскому времени в городской ратуше.

Порошенко прибыл в ратушу за 20 минут до начала встречи. Выйдя из автомобиля, он помахал рукой толпе и поднялся по лестнице внутрь здания.

Туск приехал за пять минут до начала встречи и так же поприветствовал собравшихся возле мэрии.

На площади перед зданием среди флагов разных стран также висит Государственный Флаг Украины.

Ожидается, что Туск и Порошенко обсудят вопросы подготовки предстоящего саммита Украина-ЕС, выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, включая соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, состояние борьбы с коррупцией и выполнение Минских договоренностей.

Завтра в Аахене состоится церемония награждения президента Франции Эммануэля Макрона премией Карла Великого.

Также завтра перед церемонией пройдут трехсторонние переговоры Порошенко, Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.