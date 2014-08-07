Суд постановил немедленно доставить мэра Полтавы в зал заседаний

Как сообщает корреспондент УНИАН, на сегодняшнее заседание ни Мамай, ни его представитель не прибыли.

В начале заседания судья Лариса Гольник сообщила, что ответчик - городской голова Полтавы Александр Мамай - подал на ее действия жалобу председателю суда и пожаловался в Генпрокуратуру. Мэр считает, что судья предвзято к нему относится, вызвала в суд, когда он был в отпуске в связи с погребением родственника. Также ответчик считает нарушением его прав, когда судья разыскивает его с помощью УБОПа.

Представители УБОПа говорят, что, как и в прошлый раз, направили письма Мамаю, но ответ не получили. Ни на работе, ни дома городского голову они не застали.

Судья сегодня вынесла решение и снова обязала сотрудников милиции немедленно разыскать Мамая и принудительно доставить его в суд, заседание которого начнется в ту же минуту.

Читайте такжеМэр Полтавы сбежал за границу - депутатКак сообщал УНИАН, 8 мая в Октябрьском районном суде Полтавы должно было быть рассмотрено дело, в котором Мамай обвиняется в совершении преступления предусмотренного статьей 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Он обвиняется в том, что не сообщил депутатам горсовета о конфликте интересов, который сложился при рассмотрении вопроса о передаче земельного участка его падчерице, и лично способствовал положительному решению вопроса.

Читайте такжеСуд арестовал мэра СтахановаСанкция за такое правонарушение предполагает выплату штрафа. Однако, на суд Мамай не явился. Судья Гольник приняла решение о принудительной его доставке на заседание 12 мая. Позже свою неявку на предварительное судебное заседание мэр объяснил тем, что его об этом заседании не предупредили.