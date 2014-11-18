Неопубликованное интервью Бендукидзе: Украина находится в особом состоянии

Об этом говорится в одном из последних его интервью, опубликованным российским изданием Сноб без согласования с Бендукидзе после его смерти.

"Украина сейчас находится в таком особом экзистенциальном состоянии: «быть или не быть, вот в чем вопрос», в какой форме быть, что есть Украина", - считал Бендукидзе.

По его мнению, "у Украины сейчас очень маленькое даже не «окно возможностей», а, скорее, «окно невозможностей», когда нужно действовать как можно скорее и очень резко сокращать расходы".

Читайте такжеЭкс-министру экономики Грузии Бендукидзе предлагали пост в украинском правительстве - СаакашвилиТак, экс-министр экономики в грузинском правительстве считает, что Украина - самая "нереформированная" страна из всех, какие он видел.

"Чего ни коснусь — вижу совершенное безумие. По части социальной политики, бюджетного устройства, устройства министерств. Наверное, есть еще более странно устроенные страны, но я просто их не видел", - заявил Бендукидзе.

Также он отметил, что при реформировании не важна идеология людей, стоящих у руля.

"Политики могут быть разных окрасок. Я сейчас, например, консультирую правительство Албании, а они — социалисты. Но, хотя они социалисты, они же не хотят себе во вред действовать, да? Поэтому многие правильные вещи они готовы делать. Есть пример, когда в Болгарии, допустим, правые реформы были сделаны левым правительством. Понимаете, либералы, не либералы — это не важно. Сейчас Украина в таком состоянии, что она вынуждена в любом случае проводить реформы правого толка", - сказал экономист.