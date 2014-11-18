За убийства на Майдане арестованы 5 офицеров СБУ и 16 бойцов "Беркута"

13:41, 18 ноября 2014
Политика
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Суд арестовал 5 высокопоставленных офицеров СБУ по статье о государственной измене, в рамках расследования расстрелов на Майдане.

Суд арестовал офицеров СБУ за расстрелы на Майдане / Фото УНИАН

Об этом сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко, передает РБК-Украина.

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"В самой Службе безопасности арестованы 5 высокопоставленных офицеров по статье "государственная измена", арестованы по решению судов. Последний наш арест и задержание - это номер 3 из наиболее разыскиваемых бывших руководителей Службы безопасности, напрямую причастных к организации и совершению преступлений против гражданских лиц на Майдане. Генерал, который ранее возглавлял один из отделов контрразведки СБУ",- заявил Валентин Наливайченко.

Кроме этого глава СБУ подтвердил сообщения о том, что в марте-апреле были арестованы 16 офицеров бывшего "Беркута", которых подозревали в убийстве протестующих на Майдане Незалежности.

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