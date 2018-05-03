Экс-охранник "Межигорья" заявил, что после бегства Януковича из резиденции несколько дней подряд "вывозили имущество"

Свидетель стороны защиты также рассказал, как 22 февраля 2014 года «майдановцы» заняли резиденцию экс-президента «Межигорье».

На заседании Оболонского райсуда Киева по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича допрошен в качестве свидетеля стороны защиты обвиняемого руководитель частной охранной фирмы Анатолий Кобылинский.

Как передает корреспондент УНИАН, руководитель охранной фирмы сообщил, что видел у участников Революции достоинства, которые 22 февраля заняли резиденцию «Межигорье», «минимум четыре единицы огнестрельного оружия», в частности, охотничьи ружья и карабины.

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Также он отметил, что бойцы спецподразделения милиции «Беркут», Нацгвардии, сотрудники Управления государственной охраны, которые имели оружие и охраняли резиденцию, покинули её в 5.00 22 февраля.

Кобылинский добавил, что первые «майдановцы», которые появились в «Межигорье», пришли туда искать Януковича, чтобы заставить его сложить полномочия.

По словам Кобылинского, охрана с «Межигорья» была снята, «чтобы уберечь оружие и людей». Оружие, по его словам, вывезли, чтобы его не захватили те, кто занял резиденцию.

Кроме того, Кобылинский сообщил, что 23 февраля во дворец в «Межигорье» с группой вооруженных людей прибыла нынешний народный депутат, а в то время активист Татьяна Черновол. По словам свидетеля, Чорновол покинула здание с рюкзаком. При этом Кобылинский отметил, что не знает, что именно было в рюкзаке.

Кобылинский также добавил, что с 23 февраля несколько дней подряд из «Межигорья» автомобилями вывозили имущество, но он не мог помешать этому.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 мая, суд по делу о государственной измене Януковича по просьбе адвокатов обвиняемого решил возобновить допросы свидетелей, несмотря на то, что на судебном заседании председательствующий по делу судья Владислав Девятко уже объявил о судебных прениях, предшествующих вынесению приговора.

Суд уже допросил участника «антимайдана» из Крыма Андрея Никифорова.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в госизмене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.111, ч.5 ст.27 ч.3 ст.110, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.