Страны G7 призвали Украину создать Антикоррупционный суд по рекомендациям "Венецианки"

Также страны G7 призвали двигаться в направлении проведения избирательных реформ и принятия Закона о национальной безопасности.

Страны-члены "Большой семерки" призвали Украину к созданию Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом по итогам встречи глав МИД стран G7 в Торонто, передает "ЕвроПравда".

"Мы подтверждаем нашу поддержку реформ в Украине и поощряем шаги, предпринятые на сегодняшний день, особенно в сферах децентрализации и экономического роста. Мы настоятельно призываем правительство Украины продолжать прогресс на пути в направлении реформ", - говорится в заявлении.

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Министры также призвали к прогрессу в проведении реформ избирательного законодательства и Закона о национальной безопасности.

"Мы подтверждаем нашу полное доверие Группе послов стран "Большой семерки" в Украине и признаем роль этой группы в мониторинге и поддержке осуществления реформ", - отмечается в заявлении.

Ранее председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявлял, что пока остались две ключевые позиции по законопроекту об Антикоррупционном суде, относительно которых идет дискуссия.