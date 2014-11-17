На Луганщине атакован блокпост Нацгвардии, силовики понесли потери
15:32, 17 ноября 2014Политика
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Вчера утром боевики обстреляли блокпост сил АТО вблизи населенного пункта Золотое Луганской области.
Боевики атаковали блокпост сил АТО / УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.
В результате обстрела погиб один нацгвардеец, еще двое получили ранения.
"Старший офицер группы боевой и специальной подготовки винницкой воинской части Нацгвардии майор Александр Каплинский умер в городской больнице Лисичанска от осколочного ранения в голову", - говорится в сообщении.
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