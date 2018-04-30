ЕС хочет ввести санкции против 5 ответственных за "выборы Путина" в оккупированном Крыму

17:23, 30 апреля 2018
Политика
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"Избирательная" участок в оккупированном Крыму / REUTERS

Европейский союз намерен заморозить активы пятерых лиц, ответственных за проведение так называемых «выборов» президента России в оккупированном Крыму.

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Об этом в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«ЕС намерен заморозить активы и запретить визы для пятерых человек, ответственных за организацию выборов президента России в Крыму в марте. Их утвердят министры ЕС в середине мая. Они будут добавлены в список санкций, что уже содержит 150 человек и 38 организаций», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 марта, в день годовщины аннексии Крыма, в России прошли "выборы" президента.

23 марта Центризбирком РФ признал выборы состоявшимися, сообщив, что нынешний президент Владимир Путин победил с результатом 76,69%.

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Новость в сюжете: Выборы Путина
Теги: #Крым#выборы