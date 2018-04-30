ЕС хочет ввести санкции против 5 ответственных за "выборы Путина" в оккупированном Крыму

Пять человек будут добавлены в список санкций за нарушение территориальной целостности Украины, что уже содержит 150 человек и 38 организаций.

Европейский союз намерен заморозить активы пятерых лиц, ответственных за проведение так называемых «выборов» президента России в оккупированном Крыму. Читайте такжеВ Украине арестовали доверенное лицо Путина Об этом в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. «ЕС намерен заморозить активы и запретить визы для пятерых человек, ответственных за организацию выборов президента России в Крыму в марте. Их утвердят министры ЕС в середине мая. Они будут добавлены в список санкций, что уже содержит 150 человек и 38 организаций», – говорится в сообщении. EU is set to impose an asset freeze & visa ban on 5 people responsible for organizing the Russian presidential elex in #Crimea in March. will be confirmed by EU ministers in mid-May. they'll be added to the sanctions list already containing 150 ppl & 38 entities #Russia#Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 30 апреля 2018 г. Как сообщал УНИАН, 18 марта, в день годовщины аннексии Крыма, в России прошли "выборы" президента. 23 марта Центризбирком РФ признал выборы состоявшимися, сообщив, что нынешний президент Владимир Путин победил с результатом 76,69%.

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