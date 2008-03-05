Компартия вострит лыжи следом за регионалами?

Выход Партии регионов из состава Национального конституционного совета свидетельствует о том, что диалог, который “регионалы” начинали проводить с президентом, не привел к положительным результатам. Об этом заявил народный депутат от Компартии Украины Александр Голуб, сообщает пресс-служба КПУ со ссылкой на ИМК.

“И, безусловно, дальнейшее сотрудничество (КПУ – ред.) с Ющенко, в том числе и в направлении принятия изменений в Конституцию, совершенно нецелесообразно, поскольку президент имеет единственную цель – присвоение себе неограниченных диктаторских полномочий и желание стать над Конституцией, над парламентом, и над правительством”, - подчеркнул Голуб.

По его словам, “подыгрывать президенту в этих вещах” нецелесообразно. “В этой ситуации, если оппозиционные силы, а, возможно, и Компартия Украины, примут решение о выходе из НКС, то оно делает его совершенно нелегитимным, а работу НКС – бесперспективной».

Отвечая на вопрос, не собирается ли КПУ подать заявку на то, чтобы на место “регионалов” в НКС были назначены ее представители, Александр Голуб подчеркнул: “Нет, в этом плане вопрос не рассматривался и не будет рассматриваться. Компартия занимает не чье-то, а свое место в этом органе, и мы не собираемся никого замещать. Если мы также поймем бесперспективность этого органа, то я не исключаю, что мы тоже отзовем своих представителей из НКС”.