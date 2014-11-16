Президент Еврокомиссии Юнкер в ближайшее время прибудет в Украину

Об этом в эксклюзивном интервью собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил постоянный представитель Украины при ЕС, посол Константин Елисеев.

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"Состоялся телефонный разговор президента ЕК Жана-Клода Юнкера с президентом Петром Порошенко, во время которого глава ЕК пообещал, что свой первый двусторонний визит он осуществит в Украину. Поэтому сейчас мы совместно работаем с кабинетом президента и офисом комиссара Йоханнеса Хана (комиссар, который отвечает за Украину), чтобы согласовать дату, и находимся на завершающем этапе. Могу сказать, что этот визит состоится уже вскоре”, - сказал дипломат.

Украинский дипломат отметил, что новый состав ЕК только начал свою работу. "Но уже можно констатировать большое внимание (и это приятно) к Украине со стороны руководства ЕК", - подчеркнул он.

Кроме того, у самого Константин Елисеева за этот короткий период работы новой ЕК состоялись две встречи с новоназначенным комиссаром по вопросам европейской политики соседства Йоханнесом Ханом. "Он серьезно стремится нам помочь и сейчас очень активно изучает наше досье", - сказал украинский дипломат.